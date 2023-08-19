«Нужно иметь другие приоритеты, кроме погони за деньгами». Щенсны — о переходах в Аравию

Вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны поделился мыслями о тенденциях современного трансферного рынка.

«Как бы я отреагировал на звонок из Саудовской Аравии? Начинаю разговор с нескольких нулей, шутка. Мне хватает денег в жизни. Я предпочитаю крутые вызовы, а защита ворот «Ювентуса» — это самый крутой вызов, который я только могу перед собой поставить.

Как в целом оценю массовый переход звёзд в Саудовскую Аравию? Продолжится ли эта тенденция? Я пока что не очень много анализировал этот вопрос. Я очень мало читаю о футболе и знаю, что несколько игроков уехали туда. Я не удивлён — в СМИ называют страшные суммы.

Я понимаю, что кто-то может принять такое решение, и оно кажется мне вполне логичным. Но, по моему мнению, есть смысл иметь другие приоритеты, кроме погони за деньгами», — приводит слова Щенсны TVP Sport.