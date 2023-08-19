Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нужно иметь другие приоритеты, кроме погони за деньгами». Щенсны — о переходах в Аравию

«Нужно иметь другие приоритеты, кроме погони за деньгами». Щенсны — о переходах в Аравию
Комментарии

Вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны поделился мыслями о тенденциях современного трансферного рынка.

«Как бы я отреагировал на звонок из Саудовской Аравии? Начинаю разговор с нескольких нулей, шутка. Мне хватает денег в жизни. Я предпочитаю крутые вызовы, а защита ворот «Ювентуса» — это самый крутой вызов, который я только могу перед собой поставить.

Как в целом оценю массовый переход звёзд в Саудовскую Аравию? Продолжится ли эта тенденция? Я пока что не очень много анализировал этот вопрос. Я очень мало читаю о футболе и знаю, что несколько игроков уехали туда. Я не удивлён — в СМИ называют страшные суммы.

Я понимаю, что кто-то может принять такое решение, и оно кажется мне вполне логичным. Но, по моему мнению, есть смысл иметь другие приоритеты, кроме погони за деньгами», — приводит слова Щенсны TVP Sport.

Материалы по теме
За что Неймар продал свою карьеру саудовцам
За что Неймар продал свою карьеру саудовцам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023