Томас Тухель рассказал, каким видит футбол «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, какую игру хочет видеть от своей команды.
«Хочу, чтобы мы играли быстрее, доминировали на половине поля соперников и держали их подальше от наших ворот. Мы хотим реализовать активный стиль, в котором мы рискуем в последней трети поля, но где мы также играем безопасно и доминируем в центре и защите.
Проще говоря, мы хотим атаковать и создавать как можно больше моментов, и мы хотим защищаться вместе. Мы не хотим допускать моменты у своих ворот.
Нам также не хватало боевого духа, который смогли бы почувствовать все на стадионе, что в команде все бьются друг за друга. Нам нужно быть более жёсткими и лучше подготовленными к трудным моментам во время матчей. Так что у нас много работы», — приводит слова Тухеля официальный сайт Бундеслиги.
- 19 августа 2023
-
08:10
-
08:00
-
07:27
-
07:10
-
06:47
-
06:25
-
06:17
-
06:00
-
05:59
-
05:51
-
05:43
-
04:59
-
04:44
-
04:36
-
04:34
-
04:10
-
03:15
-
02:53
-
02:39
-
02:38
-
02:19
-
02:12
-
02:07
-
01:56
-
01:43
-
01:34
-
01:10
-
01:01
-
00:54
-
00:48
-
00:40
-
00:33
-
00:29
-
00:21
-
00:05