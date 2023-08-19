Гарри Кейн оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

Форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн верит, что сможет выиграть «Золотой мяч» после перехода в новую команду.

«Многие люди говорят о трофеях и о том, почему я сюда приехал. Но, в конце концов, я сделал это для того, чтобы совершенствоваться и получить новый вызов благодаря необходимости выигрывать титулы каждый год и далеко заходить в Лиге чемпионов.

Если мы будем добывать трофеи, победим в ЛЧ, если мы выиграем в следующем году Чемпионат Европы, а я при этом буду много забивать, то получить «Золотой мяч» – вполне реально», – приводит слова Кейна Football Daily.

Напомним, 18 августа завершился матч 1-го тура Бундеслиги, в котором встречались бременский «Вердер» и мюнхенская «Бавария». Мюнхенская команда одержала победу над соперником со счётом 4:0, Гарри Кейн отметился голом и результативной передачей.

Кейн в летнее трансферное окно перешёл из «Тоттенхэма» в «Баварию» за более чем € 100 млн.