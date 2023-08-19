Хави – о плотном календаре: об игроках не заботятся, думают о бизнесе
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о плотном календаре команд, комментируя травму защитника каталонцев Рональда Араухо.
«Сложный календарь. Видел, как Гвардиола жаловался. Я с ним согласен. Он прав. Об игроках не заботятся, думают о бизнесе. Мы стараемся, чтобы травм было как можно меньше. Но они встречаются и на тренировках. Это часть футбола. Так происходит вся жизнь. Араухо – серьёзная потеря.
Возможна ли забастовка футболистов? Если они приложат это усилие. Всё зависит от них. Я ссылаюсь на слова Гвардиолы и Анчелотти. Всё зависит от игроков. Нам навязывают сложный календарь, что не очень хорошо. Усталость, переутомление, высокие температуры. Это плохо для шоу и для игроков», — приводит слова Хави Marca.
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