Хави – о плотном календаре: об игроках не заботятся, думают о бизнесе

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о плотном календаре команд, комментируя травму защитника каталонцев Рональда Араухо.

«Сложный календарь. Видел, как Гвардиола жаловался. Я с ним согласен. Он прав. Об игроках не заботятся, думают о бизнесе. Мы стараемся, чтобы травм было как можно меньше. Но они встречаются и на тренировках. Это часть футбола. Так происходит вся жизнь. Араухо – серьёзная потеря.

Возможна ли забастовка футболистов? Если они приложат это усилие. Всё зависит от них. Я ссылаюсь на слова Гвардиолы и Анчелотти. Всё зависит от игроков. Нам навязывают сложный календарь, что не очень хорошо. Усталость, переутомление, высокие температуры. Это плохо для шоу и для игроков», — приводит слова Хави Marca.