«Динамо» — ЦСКА: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 19 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между столичными «Динамо» и ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги состоялась 13 ноября 2022 года и закончилась победой «бело-голубых» со счётом 2:1.

После четырёх туров «Динамо» занимает седьмую строчку в таблице чемпионата России с семью очками. В свою очередь, «армейцы» располагаются на третьем месте с девятью баллами.