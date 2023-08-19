Де Брёйне показал своё фото на костылях и рассказал о своём состоянии после операции

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал, что успешно перенёс операцию после полученной ранее травмы, а также опубликовал свои фото на костылях.
Фото: Социальные сети Кевина Де Брёйне
«Новости после матча с «Бёрнли» стали действительно серьёзным ударом для меня. Мне было тяжело физически и морально. Теперь же, когда операция прошла успешно, я готов восстановиться и вернуться к работе. Спасибо вам всем за поддержку», — написал Де Брёйне на свой странице в социальных сетях.
32-летний Де Брёйне в нынешнем сезоне сыграл два матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей.
Контракт Де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бельгийца в € 70 млн.
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