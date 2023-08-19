«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура АПЛ

Сегодня, 19 августа, состоится матч второго тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Вместимость арены составляет 62062 человек. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Майклом Оливером.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 19:30.

В прошлом сезоне чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» занял третье место, а «Тоттенхэм» расположился на восьмой строчке. По истечении 38 туров «красные дьяволы» заработали 75 очков, а «шпоры» — 60.

«Манчестер Юнайтед» стартовал в АПЛ-2023/2024 с победы над «Бёрнли» со счётом 3:0, а «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» — 1:1.