Гарри Кейн — первый англичанин в истории, сделавший «1+1» в дебютном матче в Бундеслиге

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн отметился забитым мячом и результативной передачей в матче 1-го тура Бундеслиги с бременским «Вердером» (4:0). Эта игра была дебютной для форварда в чемпионате Германии, что позволило ему стать первым англичанином в истории с подобным достижением. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.
Также Кейн — первый игрок «Баварии» с 2020 года, которому удалось забить и сделать голевую передачу в дебютном матче за мюнхенцев в Бундеслиге. Тогда это удалось Лерою Зане, который в матче с «Вердером» отметился дублем.
30-летний Кейн перешёл в «Баварию» этим летом из лондонского «Тоттенхэма». Нападающий впервые в карьере перешёл в клуб не из английского чемпионата.
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти
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