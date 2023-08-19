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Тренер «Челси» Почеттино рассказал о состоянии Джеймса

Тренер «Челси» Почеттино рассказал о состоянии Джеймса
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Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии травмированного защитника команды Риса Джеймс, отметив, что в клубе стараются разработать стратегию по его скорейшему восстановлению.

«Рис Джеймс? Мы стараемся получить всю возможную информацию о его травме и разработать стратегию, которая позволит ему стать сильнее и восстановиться, а также попытаться избежать эти проблемы и предвидеть их в будущем», — приводит слова Почеттино пресс-служба «Челси».

В нынешнем сезоне 23-летний Джеймс сыграл за «Челси» в одном матче АПЛ, не отметившись в нём результативными действиями. Перед началом розыгрыша чемпионата Англии воспитанник синих был выбран новым капитаном лондонцев.

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