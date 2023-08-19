«Краснодар» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 19 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и столичным «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась победой «Локомотива» (3:2).
По итогам четырёх туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков. «Локомотив» занимает девятое место с пятью очками.
В прошедшем сезоне РПЛ «Краснодар» финишировал на шестом месте, набрав 48 очков в 30 матчах. «Локомотив» завершил сезон восьмым, набрав 45 очков.
- 19 августа 2023
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