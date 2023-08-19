Почеттино: игроки «Челси» зовут меня другом? Назовите меня имена! Меня это не устраивает!

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино шуткой отреагировал на слова о том, что некоторые футболисты команды воспринимают его больше как друга, чем наставника.
«Игроки считают, что я для них больше друг, а не тренер? Меня это не устраивает! Назовите мне имена! (Смеётся). Что-то не так! Я понимаю ситуацию. Нужно быть сильным как тренер, но в то же время оставаться дружелюбным, честным и жёстким.
С одной стороны, я рад, с другой — разочарован. Я бы предпочёл быть больше тренером, чем другом», — приводит слова Почеттино «твиттер» Absolute Chelsea.
Почеттино возглавил «Челси» летом этого года. До этого аргентинский специалист работал с лондонским «Тоттенхэмом», французским «ПСЖ» и другими командами.
Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси» в видеообращении
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