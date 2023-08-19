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«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»: во сколько матч АПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»: во сколько матч АПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 19 августа, состоится матч второго тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Вместимость арены составляет 55097 человек. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Робертом Джонсом.

На российском телевидении матч не покажут, но «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 22:00 мск.

Англия - Премьер-лига . 2-й тур
19 августа 2023, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды встречались в апреле 2023 года. В матче 26 тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0.

Английский «Манчестер Сити» является действующим чемпионом АПЛ. Команда Хосепа Гваридолы набрала 89 очков после 38 туров. «Ньюкасл» прошлый сезон завершил на четвёртом месте и напрямую пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

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