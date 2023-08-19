Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» ведёт переговоры с «Торино» по переходу защитника Войводы

Московский «Локомотив» ведёт переговоры с итальянским «Торино» по возможному переходу косовского защитника Мергима Войводы. Об этом сообщает Calciomercato.

28-летний Войвода родился в Германии, однако футбольное образование получал в Бельгии. Защитник является воспитанником бельгийского «Стандарта».

В «Торино» Войвода перешёл в сентябре 2020 года. Итальянский клуб заплатил за футболиста «Стандарту» €

5,2 млн.

Контракт Войводы с «Торино» рассчитан до июня 2024 года с возможностью продления ещё на сезон. Интернет-портал оценивает рыночную стоимость косовского футболиста в € 4 млн.

В нынешнем сезоне Войвода, выступающий в основном на позиции правого защитника, успел сыграть за «Торино» в одном матче Кубка Италии, отметившись в нём забитым мячом и голевой передачей.