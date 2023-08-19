Гвардиола: «Сити» не сможет тратить, как «Челси», мы платим только справедливую цену

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его бы уже растерзали, если бы «горожане» потратили такие суммы на трансферы, как «Челси» за последние 12 месяцев.

«Я не сидел бы здесь перед вами, если бы мы потратили столько же, сколько «Челси» за последние два трансферных окна — вы бы меня растерзали. Мы бы оказались под таким пристальным вниманием всех контролирующих органов, что вы и представить себе не можете.

Все говорят, что только «Манчестер Сити» и Хосеп Гвардиола покупают игроков, но я не знал, что у меня в кармане столько денег, чтобы скупить всех игроков, которые у меня есть. Мы следим за ситуацией на рынке, и платим столько, сколько считаем справедливым. Мы хотели Магуайра и не купили его, потому что не захотели переплачивать, хотели Кукурелью, хотели Алексиса Санчеса… В конце концов, мы всегда платим столько, сколько считаем нужным, в противном случае у нас есть академия.

Нет, они могут делать, что хотят. Я не критикую «Челси». Я только говорю, что, если бы мы поступали также, нас бы уничтожили. Но они могут делать всё, что хотят… Если они хотят потратить, я не знаю, £ 900 млн с тех пор, как прибыл Боли, ещё 900, ещё 900, пусть. Значит, у них есть такие деньги. Бизнес есть бизнес.

В конце концов, выигрывают все. Скажи мне правду: тебе очень нравится трансферное окно? Каждые несколько минут на Sky TV выходят новости: новый игрок здесь, новый игрок там. Это так весело. Все жалуются на Саудовскую Аравию, а затем открывают двери и стелют игрокам красные дорожки. Они продают всех. Они так счастливы. Все жалуются, но все открывают двери», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.