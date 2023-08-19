Анчелотти отреагировал на отсутствие Винисиуса в тройке лучших игроков УЕФА-2022/2023

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил навыки бразильского вингера Винисиуса Жуниора, который не попал в тройку номинантов на премию лучшего игрока года УЕФА-2022/2023.

«Для меня Винисиус – один из лучших в мире, если не лучший, этого более чем достаточно. Меня больше ничего не удивляет в футбольном мире», – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, ранее УЕФА на своём официальном сайте объявила трёх номинантов на звание лучшего игрока года. Ими стали Лионель Месси (нападающий «ПСЖ», сейчас выступает за «Интер Майами»), Эрлинг Холанд (нападающий «Манчестер Сити») и Кевин Де Брёйне (полузащитник «Манчестер Сити»).

Мадридский «Реал» в первом туре испанской Ла Лиги обыграл «Атлетико» из Бильбао со счётом 2:0. «Сливочным» в следующем поединке предстоит сыграть с «Альмерией».

Обзор матча первого тура Ла Лиги «Атлетик» — «Реал».

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