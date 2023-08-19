Швеция — Австралия: стартовые составы команд на матч за бронзу на ЖЧМ-2023
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Сборные Швеции и Австралии объявили стартовые составы команд на матч за бронзовые медали на женском чемпионате мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии. Стартовый свисток встречи, которая пройдёт сегодня, 19 августа, на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене, прозвучит в 11:00 по московскому времени.
ЧМ-2023 (ж) . За 3-е место
19 августа 2023, суббота. 11:00 МСК
Швеция (ж)
1-й тайм
0 : 0
Австралия (ж)
Стартовый состав Швеции: Мушович, Бьёрн, Илестедт, Эрикссон, Андерссон, Ангелдал, Рубенссон, Рюттинг-Канерюд, Асллани, Рольфё, Блакстениус.
Стартовый состав Австралии: Арнолд, Карпентер, Хант, Полкингхорн, Кэтли, Расо, Горри, Куни-Кросс, Фаулер, Фард, Керр.
Напомним, Швеция сыграет в матче за бронзу, так как потерпела поражение от сборной Испании в полуфинале. Австралийки потерпели поражение от англичанок.
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