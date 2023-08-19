Швеция — Австралия: стартовые составы команд на матч за бронзу на ЖЧМ-2023

Сборные Швеции и Австралии объявили стартовые составы команд на матч за бронзовые медали на женском чемпионате мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии. Стартовый свисток встречи, которая пройдёт сегодня, 19 августа, на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене, прозвучит в 11:00 по московскому времени.

Стартовый состав Швеции: Мушович, Бьёрн, Илестедт, Эрикссон, Андерссон, Ангелдал, Рубенссон, Рюттинг-Канерюд, Асллани, Рольфё, Блакстениус.

Стартовый состав Австралии: Арнолд, Карпентер, Хант, Полкингхорн, Кэтли, Расо, Горри, Куни-Кросс, Фаулер, Фард, Керр.

Напомним, Швеция сыграет в матче за бронзу, так как потерпела поражение от сборной Испании в полуфинале. Австралийки потерпели поражение от англичанок.