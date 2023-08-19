Дьяков: матч «Спартак» — «Зенит» не решит судьбу чемпионства, но победа даст много эмоций

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче московского «Спартака» с санкт-петербургским «Зенитом».

«Сейчас все считают «Спартак» и «Зенит» фаворитами чемпионата. Все в ожидании того, сможет ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту». Сам же «Зенит» сейчас в тяжёлом состоянии, пока он тяжёленький. Не знаю, сказывается ли так отсутствие Малкома или команда после сборов ещё не может выйти на свой уровень. У «Спартака» есть проблемы в обороне, команда много пропускает — но и очень много забивает, классно выбегает в контратаки и хорошо смотрится в позиционных атаках. Бонгонда круто влился в игру команды, они с Промесом хорошо дополняют друг друга: два похожих футболиста, но на разных флангах.

Это очень важный матч. Понятно, что он не решит судьбу чемпионства, но победа даст много положительных эмоций», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч «Спартака» с «Зенитом» из Санкт-Петербурга пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» завтра, 20 августа, и начнётся в 19:30 мск.