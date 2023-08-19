Сын Мэддисона в милом видео сделал выбор между «Тоттенхэмом» и печеньем

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон в своих социальных сетях опубликовал милое видео со своим сыном, в котором ребёнок сделал выбор между английским клубом и рисовым печеньем.

В видео ребёнок сидит на руках у Мэддисона и повторяет за отцом: «Вперёд, «шпоры»! Я люблю «шпор»!» После этого футболист просит сына сделать выбор между «Тоттенхэмом» и рисовым печеньем, которое тот всё время ел, повторяя слова папы. Ребёнок, не задумываясь, ответил, что предпочитает «шпорам» лакомство.

26-летний Мэддисон перешёл в «Тоттенхэм» этим летом из «Лестера». Лондонский клуб заплатил за полузащитника € 46,3 млн.

В нынешнем сезоне Мэддисон уже дебютировал за «Тоттенхэм» в АПЛ, отметившись в своём первом матче двумя голевыми передачами.