Сын Мэддисона в милом видео сделал выбор между «Тоттенхэмом» и печеньем
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Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон в своих социальных сетях опубликовал милое видео со своим сыном, в котором ребёнок сделал выбор между английским клубом и рисовым печеньем.
В видео ребёнок сидит на руках у Мэддисона и повторяет за отцом: «Вперёд, «шпоры»! Я люблю «шпор»!» После этого футболист просит сына сделать выбор между «Тоттенхэмом» и рисовым печеньем, которое тот всё время ел, повторяя слова папы. Ребёнок, не задумываясь, ответил, что предпочитает «шпорам» лакомство.
26-летний Мэддисон перешёл в «Тоттенхэм» этим летом из «Лестера». Лондонский клуб заплатил за полузащитника € 46,3 млн.
В нынешнем сезоне Мэддисон уже дебютировал за «Тоттенхэм» в АПЛ, отметившись в своём первом матче двумя голевыми передачами.
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