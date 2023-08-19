«Динамо» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 15:00 мск
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Сегодня, 19 августа, на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» сыграет с ЦСКА. Стартовый свисток главного арбитра встречи Павла Кукуяна (Сочи) прозвучит в 15:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Динамо» в четырёх первых турах нынешнего сезона смогло одержать две победы, один раз сыграло вничью и потерпело одно поражение. Клуб имеет в своём активе семь набранных очков. В активе ЦСКА три победы, ещё один матч чемпионата армейцы проиграли. Подопечные Владимира Федотова набрали девять очков и занимают третье место в турнирной таблице.
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