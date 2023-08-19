Борис Джонсон: я бы привязал талибов* к стульям и заставил смотреть на наших футболисток

Бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон похвалил футболисток сборной Англии за выход в финал ЧМ-2023, а также резко высказался в адрес талибов*.

«Смогут ли наши потрясающие львицы обыграть Испанию завтра? Думаю, да. Они сделают то, что ускользало от наших героев-мужчин более 50 лет. И в какой-то степени даже неважно, выиграют ли они, потому что наши девушки уже превзошли мужчин, выведя страну в финал впервые с 1966 года.

Ожидается, что в целом турнир посмотрят два миллиарда человек по всему миру, тогда как чемпионат мира 2019 года смотрели 1,19 млрд человек. Рост феноменальный, и есть лишь одна группа политиков-мужчин, которых действительно нужно заставлять наблюдать за этим.

Если бы я мог, я бы привязал талибов* к стульям в воскресенье и заставил смотреть, пока они не поймут, какое волнение сопутствует большому спортивному соревнованию, в котором никому из участников нет дела до того, что они демонстрируют свои руки или ноги и даже спортивные бра после забитых голов.

Прежде всего я бы хотел заставить дрожащих мужчин этого чисто мужского правительства принять ключевой момент: умение и отвага львиц вызывают восхищение у всех — у женщин, у мужчин, у всей семьи, у каждого члена общества.

Что с женским футболом в Афганистане? Боюсь, эта ситуация заставит вас плакать. Женский футбол там полностью стёрт. Женщинам запрещено учиться в средних школах, не говоря уже об университетах. Они не могут работать в международных организациях, им запрещено путешествовать по стране без сопровождения мужчины. А если бы они посмели ходить с волосами, собранными в хвостик, как у наших львиц, им бы грозило публичное избиение.

Наверное, нам придётся взаимодействовать с талибами*, но сначала пусть гарантируют каждой девочке 12 лет образования и пообещают разрешить женщинам играть в футбол. Это не культурный империализм, а человеческая порядочность. И они увидят, что афганскому народу это очень нравится», — приводит слова Джонсона Daily Mail.

Напомним, в воскресенье, 20 августа, пройдёт финал ЖЧМ-2023 на стадионе «Австралия» в Сиднее. В матче за титул сразятся национальные команды Испании и Англии. Встреча начнётся в 13:00 мск.

* – движение «Талибан» признано в РФ террористическим, деятельность запрещена.