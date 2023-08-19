В «Крыльях Советов» прокомментировали поражение в матче с «Рубином»

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал игру команды с казанским «Рубином» (1:2).
«Есть вопросы по игре. Игра для нас была неидеальная. Все ребята старались и до последней минуты пытались исправить счёт. Хотели сравнять в конце. Пошли вперёд большими силами и пропустили несколько контратак в конце — могли пропустить третий. Считаю, что полностью владели преимуществом. Думаю, что закономерным результатом была бы ничья», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, «Крылья Советов» занимают пятое место в Российской Премьер-Лиге с восьмью очками в активе. Самарцы обыграли «Ахмат» (2:1) и «Ростов» (5:1), сыграли вничью с «Динамо» (3:3) и «Локомотивом» (1:1) и уступили «Рубину» (1:2).
- 19 августа 2023
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