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Видео: голкипер «Аль-Насра» выключился из игры и едва не пропустил курьёзный гол

Видео: голкипер «Аль-Насра» выключился из игры и едва не пропустил курьёзный гол
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Во время матча 2-го тура Про лиги Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Таавун», произошёл курьёзный эпизод – голкипер хозяев Валид Абдулла выключился из игры и на какое-то время повернулся спиной к полю. В этот момент его партнёры оказались под прессингом соперника, и защитник отдал пас вратарю.

Мяч катился в сторону ворот, так что дело могло завершиться голом, если бы не подсказка человека, снимавшего игру из-за ворот. Ситуацию удалось разрядить, но этот момент красноречиво показывает уровень профессионализма некоторых футболистов лиги, в последнее время пополнившейся рядом игроков с мировым именем, включая партнёров Абдуллы: Криштиану Роналду, Садио Мане и Марсело Брозовича.

Добавим, что «Аль-Наср» в итоге уступил «Аль-Таавуну» со счётом 0:2. Это второе поражение команды Роналду в двух стартовых турах.

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