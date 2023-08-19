Корниленко: будем ли обращаться в ЭСК после матча с «Рубином»? Пока хотим всё переварить

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал тему судейства в Российской Премьер-Лиге и отметил, что команда пока не намерена обращаться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по поводу спорного эпизода с рукой в матче с «Рубином».
«Не хотелось бы касаться темы судейства. Было несколько моментов, в которых мы не понимали трактовку. Пенальти в наши ворота? Сейчас у нас много разных трактовок. Увеличивала рука площадь тела или нет… Посмотрим повторы и поймём, куда бы прилетели мяч, если бы он не попал в плечо. Обращение в ЭСК? Пока хотим всё посмотреть и переварить всю информацию», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, «Крылья Советов» занимают пятое место в РПЛ с восьмью очками в активе. Самарцы обыграли «Ахмат» (2:1) и «Ростов» (5:1), сыграли вничью с «Динамо» (3:3) и «Локомотивом» (1:1) и уступили «Рубину» (1:2).
- 19 августа 2023
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