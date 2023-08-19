«Динамо» заплатит ЦСКА за Карраскаля € 7 млн

Стали известны подробности вероятного трансфера полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в московское «Динамо». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, сумма трансфера колумбийца составит около € 7 млн. Отмечается, что Карраскалю понравилось жить в Москве, и он решил остаться в столице России, несмотря на предложения других клубов. Кроме того, «Динамо» оказалось настойчивее конкурентов в борьбе за игрока ЦСКА.
Напомним, «Чемпионат» первым сообщил, что переговоры по трансферу Карраскаля из ЦСКА в «Динамо» близки к завершению.
25-летний Карраскаль в нынешнем сезоне не провёл ещё ни одного матча в составе ЦСКА. Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Карраскаля в € 7 млн.
В прошлом сезоне Карраскаль забил шесть голов и сделал шесть голевых передач в 34 матчах.
- 19 августа 2023
-
12:52
-
12:50
-
12:35
-
12:30
-
12:28
-
12:23
-
12:19
-
12:17
-
12:10
-
12:08
-
12:05
-
11:51
-
11:47
-
11:44
-
11:32
-
11:22
-
11:21
-
11:15
-
11:03
-
11:01
-
10:58
-
10:57
-
10:41
-
10:36
-
10:35
-
10:29
-
10:27
-
10:15
-
10:11
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:51
-
09:38
-
09:33