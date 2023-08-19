«Динамо» заплатит ЦСКА за Карраскаля € 7 млн

Стали известны подробности вероятного трансфера полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в московское «Динамо». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, сумма трансфера колумбийца составит около € 7 млн. Отмечается, что Карраскалю понравилось жить в Москве, и он решил остаться в столице России, несмотря на предложения других клубов. Кроме того, «Динамо» оказалось настойчивее конкурентов в борьбе за игрока ЦСКА.

Напомним, «Чемпионат» первым сообщил, что переговоры по трансферу Карраскаля из ЦСКА в «Динамо» близки к завершению.

25-летний Карраскаль в нынешнем сезоне не провёл ещё ни одного матча в составе ЦСКА. Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Карраскаля в € 7 млн.

В прошлом сезоне Карраскаль забил шесть голов и сделал шесть голевых передач в 34 матчах.