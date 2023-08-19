Защитник «Зенита» Ренан вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале сине-бело-голубых.

Олимпийская сборная Бразилии проведёт два товарищеских матча в сентябре. В обеих встречах бразильцы сыграют со сборной Марокко U23. Матчи состоятся в африканской стране 7 и 11 сентября.

Матчи с Марокко — первый этап подготовки Олимпийской сборной Бразилии к Панамериканским Играм — 2023, которые пройдут в Чили с 20 октября по 5 ноября этого года, и к предолимпийскому турниру в Венесуэле, запланированному на январь 2024 года. Там определятся команды-участницы Олимпиады в Париже.

19-летний Ренан провёл за «Зенит» пять матчей в нынешнем сезоне, не отметившись результативными действиями.