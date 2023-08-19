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Швеция выиграла бронзу женского ЧМ-2023, победив Австралию

Швеция выиграла бронзу женского ЧМ-2023, победив Австралию
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Сегодня, 19 августа, завершился проходивший в Брисбене матч за бронзовые медали женского чемпионата мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии, в котором встречались сборные Швеции и Австралии. Победу одержала шведская национальная команда — 2:0.

Счёт был открыт на 30-й минуте. 11-метровый удар в ворота сборной Австралии реализовала нападающая шведской национальной команды Фридолина Рольфё (1:0). Второй мяч в игре был забит на 62-й минуте — отличилась форвард сборной Швеции Косоваре Асллани (2:0).

Сборная Швеции в четвёртый раз в истории завоевала бронзовые медали женского чемпионата мира. Также шведки один раз выигрывали серебряные медали мирового первенства.

Финал женского чемпионата мира 2023 года пройдёт завтра, 20 августа. В нём сыграют сборные Испании и Англии. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.

ЧМ-2023 (ж) . За 3-е место
19 августа 2023, суббота. 11:00 МСК
Швеция (ж)
Окончен
2 : 0
Австралия (ж)
1:0 Рольфё – 30'     2:0 Асллани – 62'    
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