Швеция выиграла бронзу женского ЧМ-2023, победив Австралию

Сегодня, 19 августа, завершился проходивший в Брисбене матч за бронзовые медали женского чемпионата мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии, в котором встречались сборные Швеции и Австралии. Победу одержала шведская национальная команда — 2:0.
Счёт был открыт на 30-й минуте. 11-метровый удар в ворота сборной Австралии реализовала нападающая шведской национальной команды Фридолина Рольфё (1:0). Второй мяч в игре был забит на 62-й минуте — отличилась форвард сборной Швеции Косоваре Асллани (2:0).
Сборная Швеции в четвёртый раз в истории завоевала бронзовые медали женского чемпионата мира. Также шведки один раз выигрывали серебряные медали мирового первенства.
Финал женского чемпионата мира 2023 года пройдёт завтра, 20 августа. В нём сыграют сборные Испании и Англии. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.
- 19 августа 2023
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