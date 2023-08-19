Петржела: «Зенит» сейчас в плохом состоянии — «Спартак» может этим воспользоваться

Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о состоянии сине-бело-голубых в преддверии матча с московским «Спартаком».
«Нас ждёт интересный матч двух сильных команд. Думаю, что шансы на победу абсолютно равные. «Зенит» сейчас находится в плохом состоянии, они до сих пор не могут найти свою игру. Думаю, «Спартак» может воспользоваться этим. В Москве никогда не бывает просто, игры получаются огненными. Скорее всего, эта встреча закончится вничью», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги. После четырёх сыгранных матчей в сезоне-2023/2024 команда из Санкт-Петербурга расположилась на шестом месте в турнирной таблице с семью набранными очками.
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