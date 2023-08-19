Ташуев: Сперцян — безусловный лидер «быков» в середине поля, он вышел на пик

Российский тренер Сергей Ташуев, который недавно был отправлен в отставку с поста главного тренера грозненского «Ахмата», высказался по поводу важности Эдуарда Сперцяна в «Краснодаре».

«Это безусловный лидер «быков» в середине поля, к тому же занимающий ключевую позицию. Сперцян набрал отличную форму и вышел на пик. При этом его потенциал огромен. Конечно, он не половина команды, но без него партнёрам было бы намного сложнее. Важно и то, что на игре Сперцяна не сказались слухи о возможном отъезде в Европу. В клубе в данном отношении создана по-настоящему домашняя атмосфера, и все сражаются за него. Какие бы гранды ни проявляли к армянину интерес, он продолжит профессионально относиться к делу», – приводит слова Ташуева Russia Today.

Напомним, «Краснодар» после четырёх сыгранных туров Российской Премьер-Лиги лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда обыграла «Динамо» (3:1), «Сочи» (2:0), «Пари Нижний Новгород» (1:0) и «Оренбург» (2:0).