Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ташуев: Сперцян — безусловный лидер «быков» в середине поля, он вышел на пик

Ташуев: Сперцян — безусловный лидер «быков» в середине поля, он вышел на пик
Сергей Ташуев
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Сергей Ташуев, который недавно был отправлен в отставку с поста главного тренера грозненского «Ахмата», высказался по поводу важности Эдуарда Сперцяна в «Краснодаре».

«Это безусловный лидер «быков» в середине поля, к тому же занимающий ключевую позицию. Сперцян набрал отличную форму и вышел на пик. При этом его потенциал огромен. Конечно, он не половина команды, но без него партнёрам было бы намного сложнее. Важно и то, что на игре Сперцяна не сказались слухи о возможном отъезде в Европу. В клубе в данном отношении создана по-настоящему домашняя атмосфера, и все сражаются за него. Какие бы гранды ни проявляли к армянину интерес, он продолжит профессионально относиться к делу», – приводит слова Ташуева Russia Today.

Напомним, «Краснодар» после четырёх сыгранных туров Российской Премьер-Лиги лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда обыграла «Динамо» (3:1), «Сочи» (2:0), «Пари Нижний Новгород» (1:0) и «Оренбург» (2:0).

Материалы по теме
Ташуев: у «Краснодара» есть все шансы на золото. По составу «быки» не уступают «Зениту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023