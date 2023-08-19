«Барселона» начала переговоры с Френки де Йонгом о новом контракте

Стремясь улучшить своё финансовое положение, «Барселона» начала переговоры о новом контракте с полузащитником Френки Де Йонгом по той же формуле, что и с голкипером Марком-Андре тер Штегеном, сообщает Sport.es.

Новое соглашение повлечёт за собой сокращение зарплаты нидерландского хавбека, но в конечном итоге де Йонг получит ту же сумму, что и сейчас: его доход будет компенсирован в последние годы контракта. Этот манёвр призван обеспечить выполнение клубом правил финансового фэйр-плей» и позволит сине-гранатовым совершить несколько необходимых трансферов, чтобы завершить комплектование состава под запросы главного тренера Хави Эрнандеса.

Де Йонг, текущий контракт которого истекает в 2026 году, в последние сезоны стал важной фигурой для «Барселоны», а также лидером раздевалки. Он перешёл в каталонский клуб четыре года назад из «Аякса».

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