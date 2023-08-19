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«Барселона» желает оформить сделку по Канселу как можно быстрее

«Барселона» желает оформить сделку по Канселу как можно быстрее
Жоау Канселу
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Каталонская «Барселона» прилагает все усилия для подписания контракта с Жоау Канселу из «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, действующий чемпион Ла Лиги находится всё ближе к соглашению с «Манчестер Сити» по поводу аренды Жоау Канселу. Сообщается, что новый раунд переговоров состоится в эти выходные.

Также отмечается, что в сделку будет включён пункт о покупке 29-летнего защитника «Барселоной» после окончания срока аренды, но он не будет обязательным.

Португалец Канселу вторую часть прошлого сезона провёл в мюнхенской «Баварии», где в 15 матчах Бундеслиги забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Стоит отметить, что за один сезон Жоау стал чемпионом Англии и Германии. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 50 млн.

Обзор матча первого тура Ла Лиги «Хетафе» – «Барселона».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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