Азмун может перейти в «Милан», игрок и клуб заинтересованы в трансфере
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Нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун может продолжить карьеру в итальянском «Милане». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, миланский клуб крайне заинтересован в переходе Азмуна. 28-летний иранский форвард в свою очередь также готов перейти в «Милан».
Переговоры по трансферу находятся на ранней стадии, соглашение пока не было достигнуто.
28-летний Азмун связан контрактом с «Байером» до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость иранского нападающего в € 12 млн.
В прошлом сезоне Азмун сыграл за «Байер» 33 матча во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
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