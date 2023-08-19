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Азмун может перейти в «Милан», игрок и клуб заинтересованы в трансфере

Азмун может перейти в «Милан», игрок и клуб заинтересованы в трансфере
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Нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун может продолжить карьеру в итальянском «Милане». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, миланский клуб крайне заинтересован в переходе Азмуна. 28-летний иранский форвард в свою очередь также готов перейти в «Милан».

Переговоры по трансферу находятся на ранней стадии, соглашение пока не было достигнуто.

28-летний Азмун связан контрактом с «Байером» до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость иранского нападающего в € 12 млн.

В прошлом сезоне Азмун сыграл за «Байер» 33 матча во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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