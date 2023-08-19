Захаряна нет в заявке «Динамо» на матч с ЦСКА, полузащитник уже в Испании

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не попал в заявку своей команды на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с ЦСКА, который состоится сегодня, 19 августа.

Отметим, что 20-летний Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад». Вчера, 18 августа, пресс-служба испанского клуба сообщила, что российский полузащитник прилетел в Сан-Себастьян. Ожидается, что сегодня Захарян пройдёт медосмотр для перехода в «Реал Сосьедад».

В нынешнем сезоне Захарян сыграл пять матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что трансфер Захаряна обойдётся «Реалу Сосьедад» в € 12 млн плюс бонусы. Контракт россиянина будет подписан на четыре-пять лет.