Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев остался в запасе на игру с «Динамо»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в стартовый состав команды на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». С первых минут игры ворота армейцев будет защищать Владислав Тороп.
Акинфеев уже пропустил предыдущую встречу с «Сочи» из-за небольшого дискомфорта и, очевидно, остался в запасе в целях предосторожности. Ранее руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сообщал, что опытный вратарь должен успеть восстановиться к дерби.
Напомним, сегодня, 19 августа, на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» сыграет с ЦСКА. Стартовый свисток главного арбитра встречи Павла Кукуяна (Сочи) прозвучит в 15:00 по московскому времени.
В активе ЦСКА три победы, ещё один матч чемпионата армейцы проиграли. Подопечные Владимира Федотова набрали девять очков и занимают третье место в турнирной таблице.
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