Франко Камоцци верит в победу «Спартака» в предстоящем матче с «Зенитом»

Бывший советник Леонида Федуна в московском «Спартаке» Франко Камоцци дал комментарий о том, кого он считает фаворитом в предстоящем матче красно-белых с санкт-петербургским «Зенитом».

«Верю, что «Спартак» завтра сможет победить «Зенит». В прошлом матче была драка? Такие матчи всегда получаются напряжёнными», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, матч «Спартака» с «Зенитом» из Санкт-Петербурга пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» завтра, 20 августа, и начнётся в 19:30 мск.

Московский «Спартак» после четырёх туров в Российской Премьер-Лиге занимает четвёртое место с девятью очками в турнирной таблице (три победы и одно поражение), а «Зенит» расположился на шестой позиции (две победы, ничья и поражение).