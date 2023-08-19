В УЕФА опровергли возможность предоставления места в ЛЧ чемпиону Саудовской Аравии

В руководящем органе европейского футбола (УЕФА) опровергли информацию о возможном допуске чемпиона Саудовской Аравии к участию в Лиге чемпионов, сообщает Foot Mercato.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что аравийская федерация футбола ведёт активные переговоры с УЕФА с целью допустить команды из Саудовской Аравии к участию в розыгрыше Лиги чемпионов, начиная с 2025 года. Сообщалось, что идея аравийцев состоит в том, чтобы предоставить командам из Саудовской Аравии участие по уайлд-кард в новом формате Лиги чемпионов, который будет полностью изменён как раз к 2025 году. Количество участников увеличится до 36, а для всех клубов будет единая группа.

Однако теперь некоторые неназванные представители УЕФА заявили, что никаких переговоров на эту тему не было, поскольку привлечение саудовского клуба может поставить под угрозу хорошие отношения с Азиатской конфедерацией (АФК). Кроме того, идея не понравилась президенту УЕФА Александеру Чеферину, который ранее раскритиковал стратегию Саудовской Аравии с массовыми покупками футболистов в Европе.