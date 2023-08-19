Спаллетти и федерация футбола Италии готовы к суду с «Наполи»

Тренер Лучано Спаллетти вместе с Итальянской федерацией футбола (FIGC) совершенно не обеспокоены ситуацией, сложившейся из-за действующего соглашения специалиста с «Наполи», сообщает Sky Sport.
Бывший тренер «Наполи» Спаллетти ранее разорвал контракт с неаполитанским клубом и должен будет выплатить компенсацию в размере € 3 млн, если возобновит профессиональную деятельность в сезоне-2023/2024.
По информации источника, Спаллетти подписал контракт с федерацией футбола Италии без выплаты € 3 млн, которые требовал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. Теперь бывший клуб Лучано может подать на него в суд — но тренер и FIGC долгое время консультировались с юристами по поводу этой ситуации и готовы ответить в судебных инстанциях на любые претензии со стороны «Наполи».
Напомним, вчера, 18 августа, было объявлено о назначении Спаллетти на пост главного тренера национальной команды Италии.
- 19 августа 2023
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