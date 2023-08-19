Новичок «Краснодара» Тормена поприветствовал болельщиков на русском языке
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Защитник «Краснодара» Витор Тормена на русском языке поделился эмоциями от перехода в российский клуб, поблагодарив команду за доверие, а болельщиков — за поддержку.
Фото: Социальные сети
«Новый клуб, новое путешествие. С большой радостью сообщаю о моём переходе в «Краснодар». Это будет большой вызов в моей карьере, к которому я готов. Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие и болельщиков за их слова поддержки. С нетерпением жду начала этой новой главы в моей карьере», — написал Тормена на своей странице в социальной сети.
27-летний Тормена перешёл в «Краснодар» из «Браги». Бразильский защитник подписал контракт с российским клубом до июня 2027 года. Сумма трансфера Тормены составила € 2 млн. Защитник является обладателем Кубка Португалии.
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