Новичок «Краснодара» Тормена поприветствовал болельщиков на русском языке

Защитник «Краснодара» Витор Тормена на русском языке поделился эмоциями от перехода в российский клуб, поблагодарив команду за доверие, а болельщиков — за поддержку.

Фото: Социальные сети

«Новый клуб, новое путешествие. С большой радостью сообщаю о моём переходе в «Краснодар». Это будет большой вызов в моей карьере, к которому я готов. Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие и болельщиков за их слова поддержки. С нетерпением жду начала этой новой главы в моей карьере», — написал Тормена на своей странице в социальной сети.

27-летний Тормена перешёл в «Краснодар» из «Браги». Бразильский защитник подписал контракт с российским клубом до июня 2027 года. Сумма трансфера Тормены составила € 2 млн. Защитник является обладателем Кубка Португалии.