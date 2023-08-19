Капитан «Спартака» Джикия: игра с «Зенитом» для меня не более чем очередной матч

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом», заявив, что для него это лишь очередной матч, хоть и соперником будет действующий чемпион России.

«Что жду от игры с «Зенитом»? Сейчас всего лишь 5-й тур, но во многом он поможет понять дальнейший расклад сил. Да, мы сыграем против хорошей команды, действующего чемпиона страны. Но для меня это очередной матч, не более того. Хорошо, что мы играем дома, при своих болельщиках. Тем более что их наконец-то будет довольно много!

Хочется прервать серию неудачных результатов в чемпионатах и снова дать возможность нашим фанатам ощутить победные эмоции. Я помню, как мы побеждали «Зенит» в Москве и насколько это приятно. Прекрасно помню те чувства, когда красно-белого болельщика в городе всю неделю после матча можно было вычислить по улыбке и до сих пор не снятому шарфу», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».

Встреча «Спартака» и «Зенита» пройдёт в Москве уже завтра, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.