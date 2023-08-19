«Балтика» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 19 августа, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Балтика» сыграет с «Уралом» (Екатеринбург). Стартовый свисток главного арбитра встречи Василия Казарцева (Санкт-Петербург) прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Балтика»: Латышонок, Маляров, Гассама, Кузьмин, Фернандес, Гузина, Казаев, Энрикес, Галоян, Пуцко, Радмановац.

«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Кики, Итало, Мишкич, Аюпов, Егорычев, Юшин, Каштанов.

«Балтика» в четырёх первых турах нынешнего сезона смогла одержать одну победу, потерпев при этом три поражения. Клуб имеет в своём активе три набранных очка. В активе «Урала» три победы, ещё один матч чемпионата екатеринбургский клуб свёл вничью. «Урал» набрал десять очков и занимает второе место в турнирной таблице.