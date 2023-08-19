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Видео: шведские футболистки танцуют в раздевалке после завоевания бронзовых медалей ЧМ

Появилось видео празднования футболистками сборной Швеции завоевания бронзовых медалей на чемпионате мира — 2023.

В матче за третье место Швеция обыграла Австралию (2:0).

Счёт был открыт на 30-й минуте. 11-метровый удар в ворота сборной Австралии реализовала нападающая шведской национальной команды Фридолина Рольфё (1:0). Второй мяч в игре был забит на 62-й минуте — отличилась форвард сборной Швеции Косоваре Асллани (2:0).

Сборная Швеции в четвёртый раз в истории завоевала бронзовые медали женского чемпионата мира. Также шведки один раз выигрывали серебряные медали мирового первенства.

Финал женского чемпионата мира 2023 года пройдёт завтра, 20 августа. В нём сыграют сборные Испании и Англии. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.