Гендиректор «Динамо» прокомментировал судейство в матче с ЦСКА

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал судейство в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).
«Судейство было нормальным, уровень борьбы поддерживался. Посмотрим эпизод с фолом на Тюкавине, а потом решим, будем ли обращаться в ЭСК», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Первый тайм остался за ЦСКА – единственный в первой половине игры гол на шестой минуте провёл Антон Заболотный, точно пробивший головой с близкого расстояния. В самом начале второго тайма динамовцы сравняли счёт усилиями Муми Нгамалё. Камерунский нападающий воспользовался грубой ошибкой Кирилла Набабкина. Ближе к концу матча хозяева забили второй гол. Заболотный сыграл рукой в своей штрафной, и Фёдор Смолов реализовал пенальти.
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