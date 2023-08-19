Тороп провожал взглядом мяч, Сёмин следил с трибун. Фото победы «Динамо» над ЦСКА

19 августа в Москве состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало ЦСКА. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Первый тайм остался за ЦСКА – единственный в первой половине игры гол на шестой минуте провёл Антон Заболотный, точно пробивший головой с близкого расстояния. В самом начале второго тайма динамовцы сравняли счёт усилиями Муми Нгамалё. Камерунский нападающий воспользовался грубой ошибкой Кирилла Набабкина. Ближе к концу матча хозяева забили второй гол. Заболотный сыграл рукой в своей штрафной, и Фёдор Смолов реализовал пенальти.

Лучшие фото с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.