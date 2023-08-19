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«Балтика» — «Урал»: первый тайм прошёл без голов

«Балтика» — «Урал»: первый тайм прошёл без голов
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Продолжается матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
0 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 Каштанов – 49'    

Первый тайм прошёл без голов, несмотря на опасные моменты у ворот обеих команд.

«Балтика» в четырёх первых турах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги смогла одержать одну победу, потерпев при этом три поражения. У клуба в активе три набранных очка. В активе «Урала» три победы, ещё один матч чемпионата России екатеринбургский клуб свёл вничью. «Урал» набрал десять очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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