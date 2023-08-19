«Балтика» — «Урал»: гости вышли вперёд

Продолжается матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Урала».

Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма в ворота «Балтики» был назначен пенальти, который реализовал Алексей Каштанов.

«Балтика» в четырёх первых турах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги смогла одержать одну победу, потерпев при этом три поражения. У клуба в активе три набранных очка. В активе «Урала» три победы, ещё один матч чемпионата России екатеринбургский клуб свёл вничью. «Урал» набрал десять очков и занимает второе место в турнирной таблице.