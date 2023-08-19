Видеообзор победы «Динамо» в матче с ЦСКА
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Завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» встречалось с ЦСКА. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Финальный свисток главного арбитра встречи Павла Кукуяна (Сочи) зафиксировал итоговый счёт 2:1 в пользу «Динамо».
Первый тайм остался за ЦСКА – единственный в первой половине игры гол на шестой минуте провёл Антон Заболотный, точно пробивший головой с близкого расстояния. В самом начале второго тайма динамовцы сравняли счёт усилиями Муми Нгамалё. Камерунский нападающий воспользовался грубой ошибкой Кирилла Набабкина. Ближе к концу матча хозяева забили второй гол. Заболотный сыграл рукой в своей штрафной, и Фёдор Смолов реализовал пенальти.
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