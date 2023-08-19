«Сочи» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ
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Сегодня, 19 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между «Сочи» и «Ростовом». Игра будет проходить на стадионе «Фишт» в Сочи. Главным арбитром встречи будет Роман Галимов. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
1-й тайм
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Крамарич – 16'
«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Дркушич, Литвинов, Маргасов, Макарчук, Кравцов, Нобоа, Юсупов, Крамарич, Джорджевич.
«Ростов»: Песьяков, Прохин, Мелёхин, Вахания, Чернов, Глебов, Уткин, Акбашев, Мохеби, Ионов, Комличенко.
После четырёх туров сочинцы имеют в своём активе три очка и располагаются на 13-м месте в турнирной таблице. «Ростов» занимает восьмую строчку с семью очками.
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