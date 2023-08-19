Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит»

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые примут санкт-петербургский «Зенит».

«Надеюсь, игра будет интересной. Тем более это принципиальные соперники. Каждая из команд ставит свои задачи. Станет ли этот матч первой настоящей проверкой для «Спартака»? Сезон длинный. На старте чемпионата «Спартак» много забивает, но и много пропускает. Видно, что внутри коллектива хорошая атмосфера.

У «Зенита» есть свои проблемы, а у «Спартака» свои. Победит тот, кто лучше справится со своими проблемами и на этот день будет лучше готов», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт 20 августа, начало матча запланировано на 19:30 мск.