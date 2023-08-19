«Урал» обыграл «Балтику» и поднялся на промежуточное первое место в РПЛ

Завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма в ворота «Балтики» был назначен пенальти, который реализовал Алексей Каштанов.

«Балтика» в пяти первых турах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги смогла одержать одну победу, потерпев при этом четыре поражения. У клуба в активе три набранных очка. В активе «Урала» четыре победы, ещё один матч чемпионата России екатеринбургский клуб свёл вничью. «Урал» набрал 13 очков и вышел на промежуточное первое место. Екатеринбуржцы опустятся на вторую строчку, если «Краснодар» не проиграет «Локомотиву».