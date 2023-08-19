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«Урал» обыграл «Балтику» и поднялся на промежуточное первое место в РПЛ

«Урал» обыграл «Балтику» и поднялся на промежуточное первое место в РПЛ
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Завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма в ворота «Балтики» был назначен пенальти, который реализовал Алексей Каштанов.

«Балтика» в пяти первых турах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги смогла одержать одну победу, потерпев при этом четыре поражения. У клуба в активе три набранных очка. В активе «Урала» четыре победы, ещё один матч чемпионата России екатеринбургский клуб свёл вничью. «Урал» набрал 13 очков и вышел на промежуточное первое место. Екатеринбуржцы опустятся на вторую строчку, если «Краснодар» не проиграет «Локомотиву».

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 Каштанов – 49'    
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