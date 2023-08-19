Игрок «Рубина» Кузнецов: слухи об отставке Рахимова — полный бред

Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Даниил Кузнецов прокомментировал слухи об отставке главного тренера команды Рашида Рахимова.
«Я вообще не обращаю внимания на такие высказывания. Это хлеб журналистов. Я считаю, что это всё полный бред, и не придаю значение этому. Думаю, партнёры по команде будут солидарны с моим мнением.
Есть ли облегчение от первой победы в чемпионате? Конечно, есть. Нам просто нужно было время, поэтому эмоции самые положительные. Считаю, что победа заслуженная», — приводит слова Кузнецова «РИА Новости Спорт».
В пятницу, 18 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» дома обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1. Эта победа стала для казанцев первой после возвращения в высший дивизион.
- 19 августа 2023
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