«Краснодар» — «Локомотив»: Сперцян не реализовал пенальти, пробив мимо ворот

Сегодня, 19 августа, на стадионе «Краснодар» проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Краснодар» играет с московским «Локомотивом». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 21-й минуте встречи в ворота «Локомотива» был назначен 11-метровый удар. Голкипер москвичей Илья Лантратов сбил защитника «Краснодара» Сергея Волкова в штрафной площади. К мячу подошёл полузащитник Эдуард Сперцян. Однако футболист сборной Армении не смог реализовать пенальти, пробив мимо створа ворот. Матч продолжается, на данный момент счёт — 0:0.