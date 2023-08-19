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«Краснодар» — «Локомотив»: Сперцян не реализовал пенальти, пробив мимо ворот

«Краснодар» — «Локомотив»: Сперцян не реализовал пенальти, пробив мимо ворот
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Сегодня, 19 августа, на стадионе «Краснодар» проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Краснодар» играет с московским «Локомотивом». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2023, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Перерыв
0 : 0
Локомотив М
Москва

На 21-й минуте встречи в ворота «Локомотива» был назначен 11-метровый удар. Голкипер москвичей Илья Лантратов сбил защитника «Краснодара» Сергея Волкова в штрафной площади. К мячу подошёл полузащитник Эдуард Сперцян. Однако футболист сборной Армении не смог реализовать пенальти, пробив мимо створа ворот. Матч продолжается, на данный момент счёт — 0:0.

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